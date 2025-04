Rheinmetall: en hausse, Berenberg voit encore du potentiel information fournie par Cercle Finance • 15/04/2025 à 11:54









(CercleFinance.com) - L'action Rheinmetall s'inscrit en vive hausse mardi matin à la Bourse de Francfort, dopée par une note de Berenberg dans laquelle le broker relève son objectif sur la valeur qui dispose selon lui encore de 'beaucoup de munitions' pour continuer à progresser.



A 11h30, le titre du groupe industriel allemand spécialisé dans la défense terrestre gagne 3%, deuxième plus forte hausse d'un indice DAX en hausse de 1,1%.



Dans une étude diffusée dans la matinée, Berenberg renouvelle sa recommandation d'achat sur le titre avec un objectif de cours porté de 1410 à 1630 euros.



Du point de vue du courtier, Rheinmetall affiche une croissance parmi les plus fortes du secteur tout en bénéficiant de plusieurs leviers pour encore dépasser les prévisions de résultats.



Parmi ces éléments moteurs figurent, selon lui, la capacité du groupe à accélérer le développement de ses capacités et à tirer parti d'un carnet de commandes en constante augmentation.



L'intermédiaire financier, qui dit tabler sur une croissance moyenne annuelle du bénéfice par action (BPA) de 46% à un horizon de trois ans, estime que Rheinmetall est en mesure de surpasser de 30% son estimation de chiffre d'affaires établie pour 2030.





Valeurs associées RHEINMETALL 1 484,000 EUR XETRA +3,06%