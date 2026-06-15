Rheinmetall dévoile deux nouveautés phares au salon Eurosatory

Rheinmetall a annoncé lundi qu'il avait prévu de présenter, à l'occasion du salon Eurosatory 2026, un nouveau véhicule blindé mobile conçu avec l'américain Lockheed Martin destiné à lutter contre un large éventail de menaces terrestres et aériennes.

Le système, baptisé JAGM, associe la plateforme Fuchs de Rheinmetall au missile air-sol interarmées AGM-179 JAGM développé par Lockheed.

Equipé de 24 missiles associés à un ensemble de capteurs de dernière génération, ce destroyer peut neutraliser jusqu'à 24 chars de combat sans nécessiter de rechargement.

D'une portée maximale de 16 kilomètres, il dispose d'un autodirecteur multimode qui lui permet d'atteindre des cibles blindées fixes et mobiles, des systèmes de défense aérienne, des patrouilleurs, des cibles aériennes, des pièces d'artillerie, des lanceurs, des installations radar, ainsi que des bunkers et autres structures en environnement urbain ou complexe.

Parallèlement, Rheinmetall a dévoilé à l'occasion du salon le Caracal 6x6, un nouveau véhicule utilitaire et modulaire destiné aux opérations aéroportées des forces spéciales et des parachutistes.

Cette nouvelle version du véhicule aéroporté Caracal, développée en collaboration avec Mercedes-Benz et MAGNA International, peut être transportée dans l'A400M d'Airbus mais aussi dans les hélicoptères de transport lourd CH-47F Chinook et CH-53, voire être transportée sous élingue par d'autres types d'hélicoptères.