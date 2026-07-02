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Rheinmetall décroche un très gros contrat pour Skynex, le titre réagit
information fournie par Zonebourse 02/07/2026 à 10:45

Le spécialiste allemand de la défense élargit sa base de clients avec une commande majeure de quatre systèmes "Skynex" de protection antiaérienne.

Rheinmetall annonce la signature d'un contrat d'envergure internationale, enregistré au deuxième trimestre 2026, pour la livraison de quatre systèmes complets de défense aérienne Skynex. Ce premier accord avec ce client secret représente une valeur de plusieurs centaines de millions d'euros et s'exécutera sur une durée totale de 39 mois.

La première batterie sera livrée 21 mois après la signature, les suivantes étant fournies de manière séquentielle tous les six mois. Ce projet, piloté par la filiale italienne du groupe en tant que maître d'oeuvre, inclut également la fourniture de camions, de munitions et d'un ensemble complet de soutien logistique intégré pour garantir la préparation opérationnelle.

Cette technologie de pointe basée sur des canons est hautement performante pour la défense à très courte portée, notamment contre les drones ainsi que les menaces de type roquettes, artillerie et mortiers.

A la suite de cette annonce, le titre progresse de 1,4% à Francfort.

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