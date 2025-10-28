Rheinmetall crée une coentreprise en Bulgarie avec VMZ pour la production d'obus
information fournie par Zonebourse 28/10/2025 à 16:41
Le site, situé dans la région de Sopot (Bulgarie), couvrira environ 100 hectares et devrait employer près de 1000 personnes. La capacité annuelle visée est de 100 000 obus et de charges propulsives pour 150 000 obus, ainsi que 1300 tonnes de poudre propulsive. Le démarrage de la production des corps d'obus est prévu pour 2027, celle des matériaux énergétiques pour 2028.
Le dirigeant de Rheinmetall , Armin Papperger, a déclaré que cette implantation renforcera le rôle de leader de Rheinmetall dans la fabrication de munitions d'artillerie au service des capacités de défense de l'Union européenne et de l'OTAN.
Valeurs associées
|1 742,500 EUR
|XETRA
|+0,64%
