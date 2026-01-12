Rheinmetall confirme la livraison de blindés à l'Ukraine dès 2026, le titre poursuit son envolée
Rheinmetall a officialisé la livraison d'un premier lot de cinq véhicules de combat d'infanterie (VCI) Lynx KF41 à l'Ukraine, prévue pour le début de l'année 2026.
Ce contrat, signé en décembre 2025 et financé par le gouvernement fédéral allemand, représente un investissement s'élevant à plusieurs dizaines de millions d'euros.
Cette commande initiale fait suite à une phase de tests rigoureux et marque l'entrée du pays dans un processus d'acquisition à plus grande échelle. Les unités seront dotées d'une tourelle biplace Lance et configurées spécifiquement pour répondre aux exigences des forces armées ukrainiennes.
Armin Papperger, directeur général de Rheinmetall AG, a souligné que "cet ordre est un succès fondamental qui souligne nos efforts continus pour soutenir l'Ukraine". Le véhicule se distingue par son architecture électronique ouverte et sa modularité, offrant un potentiel d'évolution technologique important.
À terme, le partenariat prévoit la production de lots supplémentaires directement sur le territoire ukrainien.
A la suite de cette annonce, le titre s'arroge un peu plus de 1% à la Bourse de Francfort, ce qui porte sa progression à déjà 23% depuis le début de l'année.
