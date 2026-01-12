 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Rheinmetall confirme la livraison de blindés à l'Ukraine dès 2026, le titre poursuit son envolée
information fournie par Zonebourse 12/01/2026 à 10:14

Le groupe de défense allemand franchit une étape stratégique avec la signature d'un contrat portant sur la fourniture de son véhicule de combat d'infanterie (VCI) de dernière génération, le Lynx KF41.

Rheinmetall a officialisé la livraison d'un premier lot de cinq véhicules de combat d'infanterie (VCI) Lynx KF41 à l'Ukraine, prévue pour le début de l'année 2026.

Ce contrat, signé en décembre 2025 et financé par le gouvernement fédéral allemand, représente un investissement s'élevant à plusieurs dizaines de millions d'euros.

Cette commande initiale fait suite à une phase de tests rigoureux et marque l'entrée du pays dans un processus d'acquisition à plus grande échelle. Les unités seront dotées d'une tourelle biplace Lance et configurées spécifiquement pour répondre aux exigences des forces armées ukrainiennes.

Armin Papperger, directeur général de Rheinmetall AG, a souligné que "cet ordre est un succès fondamental qui souligne nos efforts continus pour soutenir l'Ukraine". Le véhicule se distingue par son architecture électronique ouverte et sa modularité, offrant un potentiel d'évolution technologique important.

À terme, le partenariat prévoit la production de lots supplémentaires directement sur le territoire ukrainien.

A la suite de cette annonce, le titre s'arroge un peu plus de 1% à la Bourse de Francfort, ce qui porte sa progression à déjà 23% depuis le début de l'année.

Guerre en Ukraine

Valeurs associées

RHEINMETALL
1 919,500 EUR XETRA +1,03%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

1 commentaire

  • 11:50

    Et c'est qui qui va les leur payer, leurs chars ???

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Combinaison de photos créée le 11 janvier 2026 montrant à gauche le président cubain Miguel Diaz-Canel et à droite le président américain Donald Trump ( AFP / Mauro PIMENTEL )
    Trump durcit le ton contre Cuba, colère à La Havane
    information fournie par AFP 12.01.2026 11:41 

    Donald Trump a durci le ton contre Cuba dimanche et exhorté le pays caribéen à accepter "avant qu'il ne soit trop tard" un "accord" dont il n'a pas précisé la nature, suscitant la colère de son homologue à La Havane. "Il n'y aura plus de pétrole ou d'argent à destination ... Lire la suite

  • COMPAGNIE DE L'ODET : Le mouvement reste haussier
    COMPAGNIE DE L'ODET : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 12.01.2026 11:38 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • COVIVIO HOTELS : Retour possible sur les supports
    COVIVIO HOTELS : Retour possible sur les supports
    information fournie par TEC 12.01.2026 11:36 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

  • Le logo de la Cour internationale de justice (CIJ) lors d'une audience à La Haye, le 17 mai 2024 ( AFP / Nick Gammon )
    la Birmanie a cherché à détruire les Rohingyas, accuse la Gambie
    information fournie par AFP 12.01.2026 11:35 

    L'armée birmane a délibérément ciblé la minorité musulmane rohingya pour anéantir cette communauté, a déclaré lundi le ministre gambien de la Justice Dawda Jallow, dont le pays a saisi la Cour internationale de Justice à La Haye, accusant la Birmanie de génocide. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank