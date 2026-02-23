 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Rheinmetall accélère avec le Caracal : 3 058 véhicules commandés par l'Allemagne et les Pays-Bas
information fournie par Zonebourse 23/02/2026 à 14:55

Déjà en production et déployée en Ukraine, la plateforme tactique illustre le partenariat stratégique entre Rheinmetall et Mercedes-Benz.

Rheinmetall annonce que l'Allemagne et les Pays-Bas ont commandé au total 3 058 véhicules Caracal pour leurs forces aéroportées conjointes, les unités étant actuellement en production. Les forces spéciales ukrainiennes utilisent également cette plateforme depuis 2024.

Le Caracal combine l'expertise de développement de Mercedes-Benz avec une superstructure militaire spécifique développée par Rheinmetall. Basé sur des technologies éprouvées, il intègre des capacités avancées en matière de mobilité, de sécurité et de performance, avec la possibilité d'ajouter des protections balistiques, différents systèmes d'armes ainsi que des solutions modernes de reconnaissance et de communication.

Adossé à la nouvelle série militaire Classe G 464, le véhicule repose sur une plateforme automobile produite en grande série et un design industriel modulaire et évolutif. Rheinmetall assure l'assemblage final des kits militaires, pouvant être produits localement dans les pays clients, et fournit le soutien logistique sur l'ensemble du cycle de vie.

Les commandes enregistrées et les demandes émanant d'autres pays témoignent d'un intérêt international marqué pour cette nouvelle plateforme.

Le titre Rheinmetall recule de 1,8% en début d'après-midi à Francfort.

Valeurs associées

RHEINMETALL
1 699,500 EUR XETRA -2,33%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une enseigne de Wall Street est photographiée à l'extérieur du New York Stock Exchange à New York
    Wall Street ouvre en baisse avec l'incertitude douanière
    information fournie par Reuters 23.02.2026 15:47 

    La Bourse de New York a ouvert ‌en baisse lundi, alors que les investisseurs sont déstabilisés par le regain d'incertitude après l'annonce par ​Donald Trump de nouvelles surtaxes de 15%, à la suite d'une décision de la Cour suprême invalidant les droits de douane ... Lire la suite

  • Un drapeau ukrainien flotte au-dessus de Downing Street à Londres au Royaume-Uni
    Ukraine: Nouveaux pourparlers de paix en fin de semaine, selon le chef de cabinet de Zelensky
    information fournie par Reuters 23.02.2026 15:43 

    Une ‌nouvelle série de pourparlers visant ​à mettre fin à la guerre en Ukraine pourrait avoir lieu ​à la fin de la semaine, ​a déclaré lundi le ⁠chef de cabinet du président ‌Volodimir Zelensky aux médias ukrainiens. "Je pense que ce sera ​à ‌la fin de la ⁠semaine, ... Lire la suite

  • Des secouristes ukrainiens à Sofiivska Borshchagivka, en Ukraine, le 22 février 2026. ( AFP / HENRY NICHOLLS )
    Guerre en Ukraine : le coût de la reconstruction estimé à plus de 500 milliards d'euros
    information fournie par Boursorama avec Media Services 23.02.2026 15:42 

    Au-delà du coût financier, les conséquences humaines, socioéconomiques et environnementales de l'invasion russe seront ressenties "pendant des générations". Reconstruire l'Ukraine après la guerre qui l'opppose à la Russie depuis quatre ans coûtera environ 588 milliards ... Lire la suite

  • GE AEROSPACE : Risque de correction sous les résistances
    GE AEROSPACE : Risque de correction sous les résistances
    information fournie par TEC 23.02.2026 15:40 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank