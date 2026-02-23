Rheinmetall accélère avec le Caracal : 3 058 véhicules commandés par l'Allemagne et les Pays-Bas
information fournie par Zonebourse 23/02/2026 à 14:55
Rheinmetall annonce que l'Allemagne et les Pays-Bas ont commandé au total 3 058 véhicules Caracal pour leurs forces aéroportées conjointes, les unités étant actuellement en production. Les forces spéciales ukrainiennes utilisent également cette plateforme depuis 2024.
Le Caracal combine l'expertise de développement de Mercedes-Benz avec une superstructure militaire spécifique développée par Rheinmetall. Basé sur des technologies éprouvées, il intègre des capacités avancées en matière de mobilité, de sécurité et de performance, avec la possibilité d'ajouter des protections balistiques, différents systèmes d'armes ainsi que des solutions modernes de reconnaissance et de communication.
Adossé à la nouvelle série militaire Classe G 464, le véhicule repose sur une plateforme automobile produite en grande série et un design industriel modulaire et évolutif. Rheinmetall assure l'assemblage final des kits militaires, pouvant être produits localement dans les pays clients, et fournit le soutien logistique sur l'ensemble du cycle de vie.
Les commandes enregistrées et les demandes émanant d'autres pays témoignent d'un intérêt international marqué pour cette nouvelle plateforme.
Le titre Rheinmetall recule de 1,8% en début d'après-midi à Francfort.
Valeurs associées
|1 699,500 EUR
|XETRA
|-2,33%
