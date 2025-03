Rheinmetal : une correction s'enclenche sous 1.483E information fournie par Cercle Finance • 19/03/2025 à 14:42









(CercleFinance.com) - Rheinmetal rechute de -6% sous 1.350E : une correction vient peut-être de s'enclencher sous 1.483E (record établi ce jour peu après l'ouverture) en direction des 1.210/1.200E (ex-zénith du 6 mars)... et peut être 1.120E (dernier support en date).

L'objectif suivant serait le comblement du 'gap' des 1.012E du 28/02/2025.





Valeurs associées RHEINMETALL 1 357,000 EUR XETRA -6,12%