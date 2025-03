Rheinmetal : nouveau record absolu au contact des 1.280E information fournie par Cercle Finance • 12/03/2025 à 16:17









(CercleFinance.com) - Rheinmetal passe haut la main la barre des 100% de gain depuis le 1er janvier avec un gain de +10% qui le propulse vers un nouveau record absolu au contact des 1.280 (la capitalisation atteint 50MdsE, soit 4 fois son C.A annuel anticipé, et s'aligne sur son carnet de commande actuel, son PER de 38,7 devient celui d'une valeur du luxe).

Les investisseurs saluent un REX en hausse de 61%, à 1,478MdsE, plus une marge légèrement supérieure à 15,5% puis la perspective d'une augmentation des ventes de 25 à 30% en 2025.

Le titre semble se diriger vers un triplement de valeur depuis son plancher des 468E du 4 novembre 2024, soit un objectif de 1.400/1.410E.





Valeurs associées RHEINMETALL 1 234,000 EUR XETRA +6,93%