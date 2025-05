Rheinmetal : nouveau record à 1.559E, +151% depuis 1er janv information fournie par Cercle Finance • 02/05/2025 à 12:56









(CercleFinance.com) - Rheinmetal s'envole de +4% pour inscrire un nouveau record à 1.559E, le titre franchit la barre des 150% en 4 mois (+151% depuis 1er janvier, +3,3fois son cours du 5 novembre 2024), celle des 200% sur 1 an (triplement du cours) et se paye désormais 50 fois les bénéfices 2025 (seul Hermès dans le luxe se paye aussi cher, mais avec des marge 10 fois supérieures à l'industrie de l'armement) et 30 fois 2026.

Le titre pèse 71MdsE pour 12MdsE de C.A : il se paye donc près de 6 fois son C.A 2025, ce qui est sans précédent pour une valeur d'armement.



Quel objectif à la hausse du point de vue 'technique' ?

La dernière oscillation entre 1.495 et 1.275 induit un potentiel vers 1.715E.





RHEINMETALL 1 552,500 EUR XETRA +3,57%