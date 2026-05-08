Rheinmetal : cassure des 1.320E, triple-top validé sous 1950/2000E
information fournie par Zonebourse 08/05/2026 à 14:02
Rheinmetal a laissé plusieurs "gaps" historiques béants, notamment à 832E, mi-février, puis 757E le 13 février 2025, ce qui pourrait constituer un objectif moyen terme crédible : le titre a en effet vu son cours multiplié par 25 depuis fin décembre 2021/début janvier 2022.
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