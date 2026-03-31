RH s'effondre après des prévisions annuelles peu encourageantes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 mars - ** Les actions du distributeur de meubles de luxe RH RH.N ont baissé d'environ 18% à 114,88 $ dans les échanges prolongés

** La société prévoit une croissance annuelle des revenus de 4% à 8%, inférieure aux estimations de croissance de 8,8%, selon les données compilées par LSEG

** La société prévoit une marge Ebitda ajustée annuelle de 14% à 16%, inférieure aux 17,3% annoncés en 2025

** L'entreprise annonce également des revenus nets de 843 millions de dollars au quatrième trimestre, inférieurs aux attentes de 873 millions de dollars

** Le chiffre d'affaires trimestriel a subi un impact négatif d'environ 30 millions de dollars en raison de soldes de commandes en souffrance et de commandes spéciales plus élevés que prévu à la suite d'un réapprovisionnement lié aux tarifs, et d'environ 10 millions de dollars en raison de conditions météorologiques défavorables à la fin du trimestre

** La société annonce un bénéfice par action ajusté de 1,53 $ pour le quatrième trimestre par rapport aux attentes de 2,22 $

** Les actions ont chuté de 22% depuis le début de l'année