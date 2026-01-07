 Aller au contenu principal
Rezolute progresse grâce à un médicament prometteur pour le traitement de troubles rares de l'hypoglycémie
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 13:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 janvier - ** Les actions du développeur de médicaments Rezolute RZLT.O augmentent de 2,1 % à 1,95 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare que l'essai de phase tardive de l'ersodetug dans l'hyperinsulinisme congénital n'a pas atteint ses principaux objectifs, mais a montré l'activité du médicament

** L'hyperinsulinisme congénital provoque des chutes fréquentes et graves du taux de sucre dans le sang; les 59 patients ont opté pour une étude de prolongation, selon RZLT

** Certains enfants ont arrêté d'autres traitements, se contentant de l'ersodetug, selon la société

** Le programme d'accès élargi pour le HI lié aux tumeurs a permis à 75 % des patients d'arrêter les perfusions de glucose à l'hôpital, selon RZLT

** La société prévoit une réunion avec la FDA au début de l'année

** Ersodetug vise à bloquer les effets de l'excès d'insuline; le médicament est généralement bien toléré jusqu'à présent, selon la société

** A la dernière clôture, l'action a baissé d'environ 19 % au cours de l'année écoulée

