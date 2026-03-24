Rezolute augmente après les discussions de la FDA sur un médicament contre une maladie rare d'hypoglycémie

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24 mars - ** Les actions de la société de biotechnologie Rezolute RZLT.O augmentent de 7% à 2,57 $

** La société déclare avoir rencontré la FDA pour discuter des prochaines étapes de son médicament expérimental ersodetug pour l'hyperinsulinisme congénital, une maladie rare qui provoque une hypoglycémie dangereuse chez les enfants

** Elle indique que l'essai clinique de phase avancée a montré que le médicament réduisait les épisodes d'hypoglycémie par rapport à la ligne de base, mais qu'il n'avait pas surpassé le placebo sur son objectif principal

** Elle indique que les résultats de l'essai ont été influencés par le comportement des patients, les familles ayant pu modifier la rigueur de la surveillance de la glycémie

** Elle ajoute que la FDA a reconnu les défis posés par les essais dans cette maladie et a déclaré qu'elle examinerait les données complètes avant de décider d'une demande d'approbation ou d'études supplémentaires

** Les premières données d'une étude d'extension en cours ont montré des bénéfices continus - RZLT

** Le RZLT a chuté de ~52% en 2025