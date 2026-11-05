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Rezera vise jusqu'à 217 millions de dollars en Bourse avec le soutien de GSK
information fournie par Zonebourse 05/11/2026 à 17:56

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La société américaine de biotechnologie Rezera a lancé la présentation de son introduction en Bourse aux États-Unis, avec l'objectif de lever jusqu'à 216,7 millions de dollars. Soutenue par le laboratoire britannique GSK, l'entreprise souhaite profiter du regain d'intérêt des investisseurs pour les valeurs biotechnologiques afin de financer le développement clinique de son principal traitement expérimental. Cette opération intervient alors que plusieurs sociétés du secteur, dont Aspen Neuroscience et Bambusa Therapeutics, ont récemment fait leur entrée sur les marchés américains, malgré un environnement globalement peu favorable aux nouvelles cotations.

Basée à Boston, Rezera prévoit de proposer 16,7 millions d'actions à un prix compris entre 11 et 13 dollars, ce qui lui conférerait une valorisation d'environ 270 millions de dollars au sommet de la fourchette. Fondée en 2016, l'entreprise développe des traitements ciblant les mécanismes inflammatoires associés aux maladies cardiovasculaires et neurologiques. Son principal candidat-médicament, le ruvonoflast, vient d'achever des essais cliniques de phase intermédiaire et doit désormais entrer dans une phase avancée de développement. GSK prévoit d'investir jusqu'à 25 millions de dollars dans l'opération, dans le cadre d'un accord lui offrant un droit de première négociation sur certaines opérations concernant le médicament ou un éventuel changement de contrôle de Rezera. Ce partenariat comprend également la création d'un comité consultatif clinique et reste conditionné à un investissement d'au moins 25 millions de dollars.

Malgré près de 200 millions de dollars levés depuis sa création auprès d'investisseurs comme Blue Owl Capital, Epidarex Capital, Novo Holdings et Sofinnova Partners, Rezera dispose de ressources financières limitées. Au 30 juin, sa trésorerie atteignait seulement 3,9 millions de dollars, un montant que la société estime suffisant pour financer ses activités jusqu'en janvier 2027. La réussite de son introduction en Bourse apparaît donc déterminante pour poursuivre les essais cliniques du ruvonoflast et renforcer sa situation financière. Jefferies, TD Cowen et Cantor assurent conjointement la conduite de l'opération, avec Wedbush PacGrow, tandis que Rezera prévoit une cotation sur le Nasdaq sous le symbole "RZRA".

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

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