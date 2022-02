Reyl Intesa Sanpaolo boucle l’intégration d’Intesa Sanpaolo Private Bank (Suisse) Morval

(NEWSManagers.com) - Reyl Intesa Sanpaolo, détenu en majorité par Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking depuis mai 2021, a bouclé sa fusion avec Intesa Sanpaolo Private Bank (Suisse) Morval. La fusion juridique entre les deux entités a été approuvée par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).

Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking avait acquis une participation de 69 % au capital de Reyl Intesa Sanpaolo, partiellement par le biais d’un apport de sa filiale bancaire suisse ISPBM, basée à Lugano. Les associés de Reyl Intesa Sanpaolo détiennent 31 % du capital de l’entité combinée.

Suite à l’intégration des activités d’ISPBM, Reyl Intesa Sanpaolo emploie plus de 400 collaborateurs et fait état d’avoirs administrés de plus de 25 milliards de francs suisses. Ce chiffre exclut les avoirs gérés par 1875 Finance dans lequel Reyl Intesa Sanpaolo a pris récemment une participation de 40 %.

Le conseil d’administration est désormais constitué des membres suivants :

Christian Merle (président), Michel Broch (vice-président), Yves-Claude Aubert, Riccardo Barbarini, Tommaso Corcos, Liane Elias Hoffman, Lino Mainolfi et Ruth Metzler-Arnold.