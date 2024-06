Rexel vise une croissance du bénéfice par action comprise entre 7% et 9% à moyen terme

(AOF) - Rexel a dévoilé ses nouveaux objectifs à moyen terme en amont d’une journée investisseurs. Le spécialiste de la distribution professionnelle de produits et services pour le monde de l’énergie cible une croissance des ventes comprise entre 5 % et 8 %, incluant 2% à 3% des acquisitions ciblées, et une marge d’Ebita ajusté supérieure à 7%. La société table sur une croissance du bénéfice par action comprise entre 7% et 9%.

Elle prévoit par ailleurs un taux de conversion moyen de 65 % de l'EbitdaaL (Ebitdaa après paiement des loyers) en flux de trésorerie disponible avant intérêts et impôts.

S'agissant de sa politique d'allocation de capital, Rexel prévoit une distribution annuelle de dividende représentant au moins 40% du résultat net récurrent et un programme de rachat d'actions compris entre 50 et 150 millions d'euros par an.

La société anticipe des dépenses d'investissement annuelles progressant au même rythme ou à un niveau inférieur à la croissance du chiffre d'affaires. Rexel prévoit enfin un ratio d'endettement net financier sur EbitdaaL d'environ 2.

