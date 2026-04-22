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Rexel : ventes en hausse de 3,4% à jours constants au T1
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 07:10

Rexel RXL.PA a annoncé mercredi des ventes au premier trimestre en hausse de 3,4% à jours constants, soutenues par l'Amérique du Nord, et dans une moindre mesure, par l'Asie-Pacifique, alors que l'Europe affiche des tendances en amélioration.

Le distributeur de produits et services pour le monde de l'énergie dit que l'Amérique du Nord poursuit une trajectoire de croissance solide, avec des ventes en hausse de 5,8% à jours constants, principalement portées par les segments à forte croissance (datacenters et infrastructures à haut débit).

"L'Europe poursuit sa reprise progressive, avec un rebond de l'électrification qui pourrait constituer un relais de croissance supplémentaire dans le contexte de la crise au Moyen-Orient", indique Rexel.

Le groue confirme ses objectifs 2026, tablant sur une croissance des ventes à jours constants de 3% à 5%, une marge d'EBITA courant ajusté d'environ 6,2% et une conversion du free cash-flow supérieure à 65%.

(Rédigé par Mara Vilcu, édité par Blandine Hénault)

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