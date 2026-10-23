 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Rexel surfe sur la demande nord-américaine et séduit les analystes
information fournie par AOF 23/10/2026 à 10:38

Ajouter Boursorama à vos sources

(Zonebourse.com) - Rexel figure parmi les plus fortes hausses du SBF 120 ce vendredi matin, avec un gain de 3,18%, porté par des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et un nouveau relèvement de ses perspectives annuelles. Le distributeur de matériel électrique profite notamment de la forte demande en Amérique du Nord, particulièrement dans les centres de données et l'automatisation industrielle. Une dynamique saluée par Jefferies et AlphaValue, même si certaines interrogations subsistent sur l'évolution des marges.

Le spécialiste de la distribution professionnelle de produits et services pour le monde de l'énergie a réalisé un troisième trimestre 2026 particulièrement dynamique. Son chiffre d'affaires s'est établi à 5,45 milliards d'euros, en hausse de 11,4% à jours constants, contre une progression de 6,6% attendue par le consensus. Il s'agit de sa meilleure performance trimestrielle depuis 2022.

Cette accélération repose principalement sur l'Amérique du Nord, où les ventes ont bondi de 17,4%, soutenues par l'essor des centres de données, la vigueur de l'automatisation industrielle et un environnement tarifaire favorable, notamment lié à la hausse des prix du cuivre. La croissance bénéficie d'une contribution équilibrée des volumes et des prix.

L'Europe affiche également une dynamique positive, avec une progression de 4,5 % de l'activité, portée notamment par les opportunités liées à la transition énergétique. L'Asie-Pacifique contribue également à la croissance du groupe, qui continue de tirer parti de son repositionnement stratégique sur l'électrification, les solutions digitales et les services à valeur ajoutée.

Des objectifs annuels relevés pour la deuxième fois

Fort de cette performance et d'un carnet de commandes à des niveaux historiquement élevés, Rexel relève pour la deuxième fois cette année ses prévisions pour 2026. Le groupe table désormais sur une croissance de ses ventes à jours constants d'environ 7 %, contre 5 % précédemment, et sur une marge d'EBITA courant ajusté d'au moins 6,4%, contre 6,2% auparavant. L'objectif de conversion du free cash-flow reste inchangé, à plus de 65%. Ce relèvement témoigne de la confiance de la direction dans la poursuite de la dynamique commerciale, malgré les incertitudes macroéconomiques et géopolitiques. Rexel confirme parallèlement ses ambitions à moyen terme, avec une croissance annuelle des ventes comprise entre 5% et 8%, dont 2 à 3 points issus d'acquisitions ciblées, et une marge d'EBITA courant ajusté supérieure à 7%.

Le groupe poursuit également son expansion en Amérique du Nord. Il a récemment annoncé un accord en vue du rachat de l'américain GCG, sa plus importante acquisition depuis plus de quinze ans et sa quatrième opération dans la région depuis le début de l'année. La transaction, dont la finalisation est attendue d'ici fin 2026, sera notamment financée par une augmentation de capital de 500 millions d'euros, menée à bien.

Jefferies et AlphaValue saluent la performance mais restent attentifs aux marges

Jefferies réitère sa recommandation d'achat, soulignant des revenus supérieurs d'environ 5% aux attentes et une accélération particulièrement marquée sur le marché nord-américain. Le courtier met également en avant la bonne tenue de l'activité en octobre et la visibilité offerte par la demande dans les centres de données. Dans ce contexte, Jefferies anticipe des révisions à la hausse des estimations de résultat opérationnel ajusté et de flux de trésorerie disponible.

De son côté, AlphaValue estime que la solidité des résultats et le nouveau relèvement des objectifs devraient soutenir le titre. Le bureau d'analyse prévoit de rehausser ses propres estimations financières de 7% à 9%.

Il tempère toutefois cet optimisme en anticipant un ralentissement de la croissance au quatrième trimestre, autour de 6,5%, en raison d'effets de comparaison moins favorables et d'une contribution plus limitée des grands projets nord-américains.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Valeurs associées

REXEL
32,630 EUR Euronext Paris +2,64%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 23/10/2026 à 10:38:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
116,75 +3,39%
CAC 40
7 782,82 -0,36%
Or
3 993,62 0,00%
TOTALENERGIES
83,45 +4,34%
EUR/USD SPOT
1,12038 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank