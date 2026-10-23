Rexel surfe sur la demande nord-américaine et séduit les analystes

(Zonebourse.com) - Rexel figure parmi les plus fortes hausses du SBF 120 ce vendredi matin, avec un gain de 3,18%, porté par des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et un nouveau relèvement de ses perspectives annuelles. Le distributeur de matériel électrique profite notamment de la forte demande en Amérique du Nord, particulièrement dans les centres de données et l'automatisation industrielle. Une dynamique saluée par Jefferies et AlphaValue, même si certaines interrogations subsistent sur l'évolution des marges.

Le spécialiste de la distribution professionnelle de produits et services pour le monde de l'énergie a réalisé un troisième trimestre 2026 particulièrement dynamique. Son chiffre d'affaires s'est établi à 5,45 milliards d'euros, en hausse de 11,4% à jours constants, contre une progression de 6,6% attendue par le consensus. Il s'agit de sa meilleure performance trimestrielle depuis 2022.

Cette accélération repose principalement sur l'Amérique du Nord, où les ventes ont bondi de 17,4%, soutenues par l'essor des centres de données, la vigueur de l'automatisation industrielle et un environnement tarifaire favorable, notamment lié à la hausse des prix du cuivre. La croissance bénéficie d'une contribution équilibrée des volumes et des prix.

L'Europe affiche également une dynamique positive, avec une progression de 4,5 % de l'activité, portée notamment par les opportunités liées à la transition énergétique. L'Asie-Pacifique contribue également à la croissance du groupe, qui continue de tirer parti de son repositionnement stratégique sur l'électrification, les solutions digitales et les services à valeur ajoutée.

Des objectifs annuels relevés pour la deuxième fois

Fort de cette performance et d'un carnet de commandes à des niveaux historiquement élevés, Rexel relève pour la deuxième fois cette année ses prévisions pour 2026. Le groupe table désormais sur une croissance de ses ventes à jours constants d'environ 7 %, contre 5 % précédemment, et sur une marge d'EBITA courant ajusté d'au moins 6,4%, contre 6,2% auparavant. L'objectif de conversion du free cash-flow reste inchangé, à plus de 65%. Ce relèvement témoigne de la confiance de la direction dans la poursuite de la dynamique commerciale, malgré les incertitudes macroéconomiques et géopolitiques. Rexel confirme parallèlement ses ambitions à moyen terme, avec une croissance annuelle des ventes comprise entre 5% et 8%, dont 2 à 3 points issus d'acquisitions ciblées, et une marge d'EBITA courant ajusté supérieure à 7%.

Le groupe poursuit également son expansion en Amérique du Nord. Il a récemment annoncé un accord en vue du rachat de l'américain GCG, sa plus importante acquisition depuis plus de quinze ans et sa quatrième opération dans la région depuis le début de l'année. La transaction, dont la finalisation est attendue d'ici fin 2026, sera notamment financée par une augmentation de capital de 500 millions d'euros, menée à bien.

Jefferies et AlphaValue saluent la performance mais restent attentifs aux marges

Jefferies réitère sa recommandation d'achat, soulignant des revenus supérieurs d'environ 5% aux attentes et une accélération particulièrement marquée sur le marché nord-américain. Le courtier met également en avant la bonne tenue de l'activité en octobre et la visibilité offerte par la demande dans les centres de données. Dans ce contexte, Jefferies anticipe des révisions à la hausse des estimations de résultat opérationnel ajusté et de flux de trésorerie disponible.

De son côté, AlphaValue estime que la solidité des résultats et le nouveau relèvement des objectifs devraient soutenir le titre. Le bureau d'analyse prévoit de rehausser ses propres estimations financières de 7% à 9%.

Il tempère toutefois cet optimisme en anticipant un ralentissement de la croissance au quatrième trimestre, autour de 6,5%, en raison d'effets de comparaison moins favorables et d'une contribution plus limitée des grands projets nord-américains.

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