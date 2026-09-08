Rexel soulève la résistance des 37,6 EUR (testée sans relâche du 6 au 13 août dernier) : la franchir ouvrirait la route des 39,3 EUR, le zénith estival des 14/15 juillet et du 17 avril en intraday.

Les MM50 et MM100 feraient office de support dans la zone des 37 EUR en cas d'échec.