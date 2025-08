Rexel : retrouvera une dynamique plus haussière au-delà des 26,6E information fournie par Cercle Finance • 06/08/2025 à 09:27









(Zonebourse.com) - Rexel retrouve du soutien sur le palier des 25,45E et va tenter de retrouver une dynamique plus haussière au-delà des 26,6E (résistance du 30 juin, 10 juillet puis 18 et 21 juillet).

Au-delà, il n'y aurait plus vraiment d'obstacle pour un retracement du zénith des 27,5E du 29 juillet, puis des 28,3E du 6 mars dernier... voir du zénith absolu des 28,63E du 24 mai 2024.





Valeurs associées REXEL 26,0000 EUR Euronext Paris +2,12%