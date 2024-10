Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rexel: réduction des objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 16/10/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - Rexel annonce abaisser ses objectifs pour l'année 2024 de façon à 'refléter l'évolution négative de l'environnement durant l'été', et viser désormais une évolution des ventes à jours constants comprise entre environ -2,5% et -2%.



Le distributeur de matériel électrique ne table plus que sur une marge d'EBITA ajusté d'environ 5,9%, 'avec des actions de réduction de coûts mises en oeuvre rapidement', et se focalise sur la conversion de free cash-flow, désormais attendue au-dessus de 65%.



Pour son troisième trimestre 2024, Rexel affiche un chiffre d'affaires de 4,76 milliards d'euros, en baisse de 2,1% à nombre de jours constant. En données publiées, ses ventes ont augmenté de 2,1%, grâce à la contribution de +3,1% des acquisitions.





