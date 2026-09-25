Rexel rachète l'américain GCG pour 1,4 milliard de dollars

Rexel a conclu un accord avec le fonds Audax Private Equity en vue de l'acquisition de GCG, l'un des principaux distributeurs américains de câbles spécialisés et de solutions de connectivité pour les infrastructures critiques.

Basée à Chicago et présente sur 16 sites avec 950 collaborateurs, la cible américaine devrait réaliser plus de 1,1 milliard de dollars de chiffre d'affaires en 2026.

L'opération a été approuvée à l'unanimité par le Conseil d'administration de Rexel. Sa finalisation est attendue d'ici la fin de l'année 2026, sous réserve des autorisations réglementaires d'usage.

GCG bénéficie d'une croissance annuelle à deux chiffres de son chiffre d'affaires depuis 2019 et devrait afficher une marge d'Ebita d'environ 11% en 2026. L'entreprise tire plus de 75% de ses revenus d'offres propriétaires ou à forte valeur ajoutée (ingénierie, assemblage sur mesure, kitting, logistique).

Cette acquisition accentue l'exposition de Rexel aux marchés à fort potentiel tirés par la hausse de la demande électrique et le déploiement de l'intelligence artificielle. Plus de 60% des ventes de GCG s'effectuent sur des segments en forte expansion : centres de données, infrastructures électriques et services aux collectivités et secteur de la défense.

L'opération valorise GCG à une valeur d'entreprise d'environ 1,4 milliard de dollars, ce qui représente un multiple inférieur à 8x l'Ebitdaal 2026 estimé (en intégrant les synergies de coûts et de développement commercial attendues). L'acquisition respecte les critères financiers de Rexel : elle sera relutive sur le bénéfice net par action (BNPA) dès la première année et créatrice de valeur à un horizon de trois ans.