Rexel: placement de 400 ME d'obligations senior

(CercleFinance.com) - Rexel annonce avoir réalisé avec succès le placement de ses obligationsseniorliées au développement durable, non assorties de sûretés et remboursables en 2030 (les 'Obligations'), pour un montant de 400 millions d'euros au taux de 5,250 %.



Les Obligations, venant à échéance le 15 septembre 2030, pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré de Rexel à compter de septembre 2026.



Les Obligations devraient faire l'objet de la notation suivante : Ba1 par Moody's (la notationcorporatede Rexel étant Ba1 avec une perspective stable) et BB+ par S&P (la notationcorporatede Rexel étant BB+, avec une perspective stable).







