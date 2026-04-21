Rexel obtient médaille d’or EcoVadis, top 5% mondial en performance ESG

* Rexel met en avant durcissement exigences ESG dans distribution électrique américaine, présenté comme levier commercial pour préserver parts de marché et gagner volumes. * Groupe confirme obtention médaille d’or EcoVadis, classement top 5% mondial, sur environnement, droits humains et travail, éthique, achats responsables. * Webinar « Sustainability Advantage » organisé dans cadre programme Sustainability Shapers, lancé fin 2025 avec partenaires dont ABB et Legrand, pour renforcer coopération chaîne d’approvisionnement. * Legrand pousse fournisseurs à réduire émissions carbone d’au moins 30% d’ici 2030, objectif couvrant 70% émissions des biens achetés. * ABB met en avant EPD certifiées tiers, circularité produits, programme EcoSolutions, avec au moins 80% revenus locaux issus de produits fabriqués dans principaux marchés États-Unis, Europe, Chine. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Rexel SA published the original content used to generate this news brief on April 21, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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