Rexel : lourd pullback sous 28,3E, surveiller 25,7E information fournie par Cercle Finance • 10/03/2025 à 11:22









(CercleFinance.com) - Rexel aligne une seconde séance de lourd pullback sous 28,3E, un score atteint après le débordement du corridor 25,75/27E: le titre a validé son objectif théorique, sans le moindre 'bonus', les 28,25E coïncidant avec l'ex-résistance du 6 novembre 2024.

En cas de franchissement, Rexel aurait vu son ascension freinée par le palier de résistance moyen terme des 28,8E du 27 mai 2024.

Sous 25,7E, le repli risque de se poursuivre au contact de la MM200 qui gravite vers 25E.





