Rexel-Le CA recule de 2,7% au T1 sous l'effet du coronavirus

PARIS, 23 avril (Reuters) - Le groupe de distribution professionnelle Rexel RXL.PA a fait état jeudi d'une baisse de 2,7% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, l'impact de la crise du coronavirus ayant annulé un bon début d'année. Le chiffre d'affaires ressort à 3,225 milliards d'euros sur la période, en baisse de 3,3% en données comparables et à nombre de jours constants. "Rexel a commencé 2020 avec une solide croissance de ses ventes. La situation a brusquement évolué à la mi-mars, avec la propagation de la pandémie de COVID-19 à la quasi-intégralité des marchés dans lesquels nous opérons, entraînant des mesures gouvernementales de confinement", indique le groupe. A la fin février, les ventes à jours constants étaient en hausse de 0,9%, et de 2% en retraitant la Chine. Durant la semaine du 23 mars, lorsque l'Amérique du Nord a également adopté le confinement, le chiffre d'affaires du groupe a reculé de 27,8% à jours constants, précise Rexel. Le groupe ajoute que sur les 15 premiers jours d'avril, les ventes accusent une baisse de 27,7%. Rexel, qui a déjà annulé fin mars ses objectifs financiers pour 2020, indique annuler le versement d'un dividende au titre de 2019. (Blandine Hénault, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées REXEL Euronext Paris +8.78%