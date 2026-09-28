Rexel lance une augmentation de capital d’environ €500 mlns pour financer en partie l’acquisition de GCG

Rexel SA RXL.PA :
* AUGMENTATION DE CAPITAL D’ENVIRON EUR 500 MLNS AFIN DE FINANCER EN PARTIE L’ACQUISITION DE GCG
* LE RÈGLEMENT-LIVRAISON DE L’AUGMENTATION DE CAPITAL DEVRAIT INTERVENIR AUX ALENTOURS DU 1 OCTOBRE 2026
* LE NOMBRE DÉFINITIF D'ACTIONS NOUVELLES À ÉMETTRE AINSI QUE LE PRIX D'ÉMISSION DEVRAIENT ÊTRE ANNONCÉS AU PLUS TARD LE 29 SEPT 2026 AVANT L'OUVERTURE DES MARCHÉS
Texte original nGNE72kkkv
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(Rédaction de Gdansk)
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