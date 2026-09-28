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Rexel lance une augmentation de capital d’environ €500 mlns pour financer en partie l’acquisition de GCG
information fournie par Reuters 28/09/2026 à 18:11

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Rexel SA RXL.PA :

* AUGMENTATION DE CAPITAL D’ENVIRON EUR 500 MLNS AFIN DE FINANCER EN PARTIE L’ACQUISITION DE GCG

* LE RÈGLEMENT-LIVRAISON DE L’AUGMENTATION DE CAPITAL DEVRAIT INTERVENIR AUX ALENTOURS DU 1 OCTOBRE 2026

* LE NOMBRE DÉFINITIF D'ACTIONS NOUVELLES À ÉMETTRE AINSI QUE LE PRIX D'ÉMISSION DEVRAIENT ÊTRE ANNONCÉS AU PLUS TARD LE 29 SEPT 2026 AVANT L'OUVERTURE DES MARCHÉS

Texte original nGNE72kkkv

Pour plus de détails, cliquez sur RXL.PA

(Rédaction de Gdansk)

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