Rexel, EssilorLuxottica, Stellantis... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Air Liquide

Dans un environnement incertain, Air Liquide a vu ses résultats progresser au premier semestre. Son chiffre d'affaires a augmenté de 2,6 %, à 13,722 milliards d'euros, tandis que le résultat opérationnel courant a connu une croissance de 5,2 %, à 2,737 milliards d'euros. La marge opérationnelle du groupe s'est élevée à 19,9 %, en hausse de 50 points de base. Enfin, le résultat net récurrent part du groupe a progressé de 9,6 %, à 1,842 milliard d'euros.

Amundi

La société de gestion dévoilera ses résultats du premier semestre.

Bolloré SE/ Vivendi

Bolloré SE a annoncé sa décision de former un recours devant la cour d'appel de Paris tendant à l'annulation de la décision de l'Autorité des marchés financiers du 18 juillet 2025 imposant le dépôt, sous six mois, d'une offre publique de retrait sur les titres de la société Vivendi. " Cette décision de l'AMF est prise en vertu d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 22 avril 2025 contre lequel Bolloré SE et Vivendi SE ont formé des pourvois devant la Cour de cassation, dont l'audience a été fixée au 25 novembre 2025 " rappelle la holding.

Carmat

Carmat a obtenu le marquage CE au titre du règlement relatif aux dispositifs médicaux, qui remplace une ancienne directive. Ce marquage couvre l'indication de pont à la transplantation et concerne le cœur artificiel Aeson en tant que dispositif implantable actif. La société Carmat est sous procédure de redressement judiciaire depuis le 1er juillet. Elle a depuis lancé un appel d'offres pour rechercher d'éventuels repreneurs ou investisseurs.

Clariane

L'ex-Korian précisera ses résultats du premier semestre.

Compagnie des Alpes

Le groupe de loisirs annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

EssilorLuxottica

Au premier semestre, le chiffre d'affaires d'EssilorLuxottica a augmenté de 7,3%, à taux de change constants, à 14,02 milliards d'euros. Concernant les marges opérationnelles sur cette période, le groupe a réussi à confirmer le niveau de l'année dernière, avec un résultat opérationnel ajusté à 18,3% du chiffre d'affaires, à taux de change constants, malgré les vents contraires liés aux nouveaux droits de douane aux États-Unis. Il est en progression de 7,1% à taux de change constants à 2,53 milliards d'euros.

Euroapi

Le spécialiste des principes actifs signalera ses résultats du premier semestre.

GTT

L'expert technologique des systèmes de confinement à membranes dédiés au transport et au stockage des gaz liquéfiés communiquera ses résultats du premier semestre.

Imerys

Le groupe dédié aux spécialités minérales pour l'industrie publiera ses résultats du premier semestre.

JCDecaux

JCDecaux a remporté un appel d'offres pour la concession publicitaire exclusive de l'aéroport de Bruxelles. Le numéro un mondial de la communication extérieure sera chargé, à partir du 1er janvier 2026, de l'installation, la gestion et la commercialisation des dispositifs publicitaires à l'intérieur, à l'extérieur ainsi qu'aux abords de l'aéroport. La société française a rappelé qu'elle était partenaire de l'aéroport de la capitale belge depuis 18 ans.

Kering

Le géant du luxe livrera ses résultats du premier semestre.

L'Oréal

Le spécialiste des cosmétiques diffusera ses résultats du premier semestre.

Lumibird

Lumibird a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 106,8 millions d'euros pour le premier semestre 2025, en hausse de 9%. Cette croissance est tirée par une progression de 8,6% dans la division Photonique et de 9,4% dans la division Médical. La croissance organique du groupe est passée de 11,7% au premier trimestre, à 6,9% au deuxième trimestre. Le groupe précise que sur cette période, la division Médical poursuit sa trajectoire de croissance.

M6

Le groupe audiovisuel rendra compte de ses résultats du premier semestre.

Mersen

Mersen a annoncé la signature d'une série de commandes pour un montant cumulé de plus de 35 millions d'euros avec les principaux acteurs du transport d'électricité longues distances de technologie HVDC (High Voltage Direct Current). L'expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés sera chargé de raccorder cinq projets de futurs parcs éoliens offshore en mer du Nord et en mer Baltique pour alimenter les réseaux de distribution électrique allemands et néerlandais.

Orange

Au cours du deuxième trimestre, le chiffre d'affaires d'Orange a très légèrement progressé de 0,1 % sur une base comparable, à 9,942 milliards d'euros. Parallèlement, l'Ebitdaal s'est apprécié de 4,2 %, toujours en base comparable, pour s'élever à 3,195 milliards d'euros. Sur le premier semestre, les revenus sont en croissance 0,3 %, à 19,853 milliards d'euros, et l'Ebitdaal a augmenté de 3,8 %, à 5,675 milliards d'euros. Sur le premier semestre, les revenus sont en croissance 0,3 %, à 19,853 milliards d'euros, et l'Ebitdaal a augmenté de 3,8 %, à 5,675 milliards d'euros.

Rexel

Les ventes de Rexel s'élèvent à 9,77 milliards d'euros au premier semestre 2025, en hausse de 1,6% en données comparables et à nombre de jours constants. La résilience de sa marge d'Ebita courant ajusté est de 5,8% sur ce semestre, en baisse de 29 points de base. " L'évolution de -29 points de base résulte d'une marge brute globalement stable (25% au premier semestre 2025, baisse de 1 point de base) et d'un ratio coûts opérationnels / ventes de -19,3%, en recul de 28 points de base par rapport au premier semestre 2024 ", précise le fournisseur de matériel électrique.

Semco

Semco a confirmé le succès de son introduction en Bourse avec l'exercice de l'option de surallocation de 1,2 million d'euros, portant le montant définitif du placement à 46,2 millions d'euros. Le nombre total d'actions offertes dans le cadre de cette opération a été de 3,079 millions, dont 266 666 actions nouvelles et 2,813 millions d'actions cédées dans le cadre de l'offre, de la clause d'extension et de l'option de surallocation. Partant, le flottant représente désormais environ 29,9 % du capital.

Serge Ferrari

Le spécialiste des toiles composites présentera son chiffre d'affaires du premier semestre.

SMCP

La maison-mère des marques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac livrera ses résultats du premier semestre.

Stellantis

Sur les six premiers mois de l'année, Stellantis a vu son chiffre d'affaires reculer de 13 %, à 74,3 milliards d'euros, pénalisé par le recul observé en Amérique du Nord et Europe. Le constructeur automobile multi-marques a également annoncé une perte nette de 2,256 milliards d'euros, contre un bénéfice 5,647 milliards d'euros un an plus tôt. Cette perte nette comprend 3,3 milliards d'euros de charges nettes exclues du résultat opérationnel ajusté. L'entreprise a rétabli ses perspectives financières et table sur une amélioration séquentielle continue au second semestre.

TF1

Le groupe audiovisuel diffusera ses résultats du premier semestre.

Verallia

Le fabricant d'emballages de verre présentera ses résultats du premier semestre.

Vicat

Vicat a publié des comptes semestriels mitigés. Sur la période, le chiffre d'affaires consolidé a reculé de 2,7 %, à 1,885 milliard d'euros, avec un Ebitda en repli de 6,3 %, à 331 millions d'euros. L'activité du premier semestre a été marquée par d'importants effets de change négatifs et un ralentissement de l'activité aux États-Unis. De son côté, le résultat net part du groupe s'est affaissé de 1,7 %, à 102 millions d'euros. Pour l'ensemble de l'année, le cimentier vise toujours une croissance du chiffre d'affaires à périmètre et change constants (+0,2 % au premier semestre).

Vinci

Vinci a trouvé un accord pour l'acquisition de la société allemande Zimmer & Hälbig. Cette société basée à Bielefeld est experte dans la conception, l'ingénierie, l'installation et la maintenance de solutions complexes dans les domaines du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et de la réfrigération à destination des hôpitaux, laboratoires, installations industrielles… Fondée en 1974, elle a généré 96 millions d'euro de chiffre d'affaires l'an passé et dispose de 310 collaborateurs.

Wavestone

Au 1er trimestre de son exercice 2025/26, Wavestone a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 231,5 millions d'euros, en légère baisse de 0,4%. À taux de change et à périmètre constants, le repli trimestriel est de 0,6%, mais signale cabinet de conseil, cette période présente un effet jour défavorable de 0,7%. Wavestone consolide Wivoo, cabinet français de conseil à partir du 1er juin 2025. Le taux d'activité est demeuré sous pression au 1er trimestre 2025/26 à 71% contre 73% sur l'ensemble de l'exercice 2024/25. Le taux journalier moyen a augmenté de 0,5% à 944 euros.