Rexel dément les négociations de reprise et déclare n'avoir aucun contact avec des acquéreurs potentiels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le distributeur français de matériel électrique Rexel RXL.PA a rejeté mercredi une information du média d'investigation La Lettre faisant état d'une possible offre publique d'achat (OPA) du groupe par la société de capital-investissement CVC Capital Partners CVC.AS . Le rapport indique que les deux sociétés négocient un accord par l'intermédiaire du fonds suédois Cevian Capital, et que l'américain General Electric GE.N figure également parmi les prétendants potentiels à l'activité nord-américaine de Rexel ( ).

"Conformément à ses pratiques de communication, la société n'a pas l'intention de commenter les rumeurs du marché", a déclaré Rexel dans un communiqué.

La société a ajouté qu'"à ce jour, elle n'a pas de contacts en cours et ne mène pas de négociations avec des acheteurs potentiels".

Les actions de Rexel, qui ont augmenté de plus de 5% dans les premiers échanges à Paris, ont effacé la plupart de ces gains après le démenti et se négociaient en hausse de 1% vers 1332 GMT.

Plus tôt dans la journée, les analystes de Jefferies ont écrit qu'une prime de fusion et d'acquisition était de plus en plus intégrée à l'action, qui, en incluant les gains de mercredi, est en hausse d'environ 35 % depuis le début de l'année.

"Il pourrait y avoir un risque si aucune offre ou transaction ne se matérialisait," ont-ils ajouté dans la note aux investisseurs.