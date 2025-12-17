Rexel dément faire l'objet de l'intérêt d'acquéreurs potentiels

Rexel RXL.PA a démenti mercredi des informations de presse selon lesquelles le distributeur français de matériel électrique fait l'objet de l'intérêt d'acquéreurs potentiels.

"A la suite de l’article publié dans La Lettre ce jour, la société tient cependant à clarifier qu’elle n’a, à ce jour, aucun contact en cours et ne mène aucune négociation avec des acquéreurs potentiels", a indiqué Rexel dans un communiqué.

A 13h05 GMT, l'action Rexel progressait de 1,9% à 33,5 euros, après avoir grimpé de 4,4% à la suite de la publication des informations de presse.

Selon la Lettre, le fonds CVC Capital Partners a manifesté son intérêt pour acquérir le groupe français et l'opération serait en cours de négociation.

