Rexel: croissance de plus de 1% des ventes en comparable 29/04/2025









(CercleFinance.com) - Rexel affiche au titre du premier trimestre 2025 des ventes en hausse de 2,5% à 4,82 milliards d'euros, dont une croissance de 1,4% en données comparables et à nombre de jours constant, tirée en particulier par l'Amérique du Nord (+3,8%).



Cette croissance de 1,4% a été soutenue par une contribution des volumes de +0,6%, tandis qu'un effet prix de -0,1% des produits hors-câbles a été largement compensé par celui de +0,9% des produits câbles.



Le distributeur de matériel électrique souligne en outre une gestion active de son portefeuille, ainsi qu'une poursuite de la croissance des ventes digitales atteignant 33% du chiffre d'affaires, en augmentation de 241 points de base.



Rexel confirme ses objectifs annuels 2025 'dans un environnement incertain, tout en continuant à suivre avec attention les effets directs et indirects des tarifs douaniers sur les ventes et la profitabilité, en particulier en Amérique du Nord'.





