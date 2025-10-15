 Aller au contenu principal
Rexel confirme ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2025
information fournie par Zonebourse 15/10/2025 à 08:19

Rexel a enregistré des ventes de 4 758MEUR au 3ème trimestre 2025, globalement stable de (0,1)% en données publiées. La croissance des ventes en données comparables et à nombre de jours constant est de +3,0%.

Sur les 9 premiers mois de 2025, Rexel a enregistré des ventes de 14 533,5MEUR, en hausse de +1,0% en données publiées, soutenues par les contributions positives de la croissance organique et de la stratégie d'acquisitions. L'évolution des ventes en données comparables et à nombre de jours constant est de +2,1%.

Les prévisions de Rexel pour l'ensemble de l'année 2025 sont confirmées. Le groupe vise une croissance des ventes à jours constants légèrement positive (affinée de 'stable à légèrement positive'), une marge d'EBITA courant ajusté1 d'environ 6%, une conversion du free cash-flow d'environ 65%, excluant l'amende de 124 millions d'euros de l'Autorité Française de la Concurrence, payée en avril 2025.

Valeurs associées

REXEL
28,1500 EUR Euronext Paris -2,29%
