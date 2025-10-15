Rexel confirme ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2025
information fournie par Zonebourse 15/10/2025 à 08:19
Sur les 9 premiers mois de 2025, Rexel a enregistré des ventes de 14 533,5MEUR, en hausse de +1,0% en données publiées, soutenues par les contributions positives de la croissance organique et de la stratégie d'acquisitions. L'évolution des ventes en données comparables et à nombre de jours constant est de +2,1%.
Les prévisions de Rexel pour l'ensemble de l'année 2025 sont confirmées. Le groupe vise une croissance des ventes à jours constants légèrement positive (affinée de 'stable à légèrement positive'), une marge d'EBITA courant ajusté1 d'environ 6%, une conversion du free cash-flow d'environ 65%, excluant l'amende de 124 millions d'euros de l'Autorité Française de la Concurrence, payée en avril 2025.
Valeurs associées
|28,1500 EUR
|Euronext Paris
|-2,29%
A lire aussi
-
(AOF) - Au troisième trimestre, CIS a vu la croissance de son chiffre d’affaires accélérer avec une progression de 12,5%, à 121,6 millions d’euros, contre une hausse de 9,2%, à 118 millions d’euros, sur les trois mois précédents. Sur la période de juillet à septembre, ... Lire la suite
-
FDJ United , nouveau nom de la Française des Jeux, a prévenu mercredi s'attendre à un "léger recul" de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, en raison d'augmentations de fiscalité, selon un communiqué. Pour l'ensemble de l'année 2025, le groupe prévoit ... Lire la suite
-
La secrétaire générale de la CGT Sophie Binet a appelé jeudi à la "mobilisation" contre le projet de budget pour 2026, indiquant que celle-ci commencerait "dès le 6 novembre prochain" avec une journée d'action des retraités. "Ce budget est très dangereux. Il faut ... Lire la suite
-
Les Bourses européennes ont ouvert en petite baisse dans l'ensemble jeudi, observant résultats de sociétés, tensions commerciales et une croissance timide du PIB au Royaume-Uni en août. Dans les premiers échanges, le FTSE 100 de Londres reculait de 0,21% après ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer