Rexel confirme objectifs 2026: croissance 3%-5%, marge EBITA ajustée autour de 6,2%

* Rexel confirme perspectives 2026 : croissance des ventes à jours constants de 3% à 5%. * Objectif de marge d’EBITA courant ajusté maintenu à environ 6,2%.

* Conversion de flux de trésorerie disponible attendue au-dessus de 65%.

* Guidance confortée par ventes T1 2026 de 4,7 milliards EUR, en hausse de 3,4% à jours constants. * Hausse portée par Amérique du Nord (+5,8% à jours constants), effet prix plus élevé qu’anticipé, pénétration digitale à 36% des ventes. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Rexel SA published the original content used to generate this news brief on April 22, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT) Original Document: https://www.publicnow.com/view/B14772C0989D71255BE1C57BA364D3D3CEFC1215/37161