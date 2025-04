Rexel : chute de -5% vers 23,7E information fournie par Cercle Finance • 03/04/2025 à 11:10









(CercleFinance.com) - Rexel chute de -5% vers 23,7E et retrace son p^lancher moyen terme du 20 décembre dernier.

Le titre pourrait ensuite s'en aller combler le 'gap' des 23,98E du 13 septembre puis reprendre appui sur le support des 22E du 6 septembre et 13 août 2024.







Valeurs associées REXEL 23,8800 EUR Euronext Paris -4,52%