Rexel: cession des activités en Finlande information fournie par Cercle Finance • 22/04/2025 à 09:34









(CercleFinance.com) - Rexel a annoncé mardi la cession au groupe nordique Ahlsell de ses activités en Pologne dans le cadre de sa stratégie visant à se focaliser sur les marchés offrant le plus fort potentiel de création de valeur.



Le numéro un mondial de la distribution de matériel électrique, qui ne dévoile pas les termes financiers de la transaction, indique que sa filiale finlandaise, qui compte 311 collaborateurs, a généré un chiffre d'affaires de 254 millions d'euros en 2024.



Il explique cette cette cession s'inscrit dans la stratégie de gestion 'active' de son portefeuille, qui donne la priorité à des acquisitions, combinées à des cessions ciblées, avec l'objectif d'allouer les ressources nécessaires aux marchés les plus prometteurs.



Depuis 2021, Rexel a acquis l'équivalent de 2,7 milliards d'euros de ventes supplémentaires, soit l'équivalent de 14% de son chiffre d'affaires, pour des cessions représentant environ 600 millions d'euros de ventes, ou 3% du C.A.



La finalisation de l'opération reste soumise aux approbations réglementaires habituelles, notamment celles des autorités de la concurrence.





