Rexel caracole en tête du SBF 120 sur des rumeurs de rachat
information fournie par Zonebourse 17/12/2025 à 11:28
Vers 11h15, l'action gagne 3,6% à 34,1 euros et signe la plus forte hausse de l'indice SBF 120, donnant une capitalisation de plus de 10,1 milliards d'euros.
Dans son édition quotidienne de 6h20, La Lettre rapporte que le luxembourgeois CVC Capital Partners, aiguillé par le fonds suédois Cevian Capital qui sert de point de contact avec les dirigeants de Rexel, aurait manifesté son intérêt en vue d'acquérir le groupe français.
"En cours de négociation, cette opération pourrait constituer la plus grosse fusion-acquisition depuis le rachat du Doliprane fin 2024", indique la lettre d'information spécialisée dans la vie des entreprises, de la politique et des médias, tout en précisant que l'américain GE se tient aussi "en embuscade" pour le spécialiste français de la distribution professionnelle de produits et services pour l'énergie.
En septembre 2024, le conseil d'administration de Rexel avait rejeté une proposition préliminaire non-sollicitée émanant du fabricant américain de matériaux de construction QXO concernant une éventuelle acquisition à un prix indicatif de 28 à 28,40 euros par action, considérant que celle-ci sous-valorisait de façon significative l'entreprise.
Valeurs associées
|34,2200 EUR
|Euronext Paris
|+4,14%
A lire aussi
-
Une semaine après les premières protestations devant une ferme ariégeoise, la mobilisation contre la gestion de l'épidémie de dermatose nodulaire contagieuse (DNC) continue d'enfler mercredi, avec de nombreux axes routiers et ferroviaires bloqués dans le Sud-Ouest, ... Lire la suite
-
Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,21% pour le Dow Jones .DJI , de 0,33% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,38% pour le Nasdaq .IXIC . * AMAZON
-
Boitier permettant de prendre le contrôle d'un ferry : Laurent Nunez évoque la piste de l'ingérence étrangère
"En ce moment, les ingérences étrangères elles proviennent très souvent du même pays...", a suggéré le ministre de l'Intérieur. Un Letton a été mis en examen après la découverte, sur un ferry dans l'Hérault, d'un système informatique, susceptible de permettre d'en ... Lire la suite
-
La Grande-Bretagne et l'Union européenne (UE) se sont mises d'accord mercredi pour permettre aux étudiants britanniques de réintégrer le populaire programme d'échange d'étudiants du bloc, Erasmus+, manifestation modeste mais symbolique de l'amélioration des relations ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer