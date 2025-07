Rexel : bondit vers 26,7E, peut viser les records absolus information fournie par Cercle Finance • 09/07/2025 à 15:05









(CercleFinance.com) - Rexel bondit vers 26,7E et 'soulève' la résistance des 26,5E des 13 mai et 27 juin.

Au-delà, il n'y a plus vraiment d'obstacle pour un retracement du zénith des 28,3E du 6 mars dernier... voir du zénith absolu des 28,63E du 24 mai 2024.





Valeurs associées REXEL 26,4200 EUR Euronext Paris +3,69%