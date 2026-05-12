Rexel acquiert Revere Electrical Supply aux États-Unis

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* OPMOBILITY OPM.PA a annoncé mardi avoir remporté un contrat "majeur" pour son offre intégrée One4you auprès du constructeur franco-italo-américain STELLANTIS STLAM.PA , dans le cadre duquel l'équipementier automobile français fournira le bloc arrière complet ...
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SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ...
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