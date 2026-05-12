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Rexel acquiert Revere Electrical Supply aux États-Unis
information fournie par Reuters 12/05/2026 à 08:03

Rexel SA RXL.PA :

* RENFORCE SA PRÉSENCE AUX ETATS-UNIS AVEC L'ACQUISITION DE REVERE ELECTRICAL SUPPLY

* UN ACCORD DÉFINITIF POUR L'ACQUISITION DE REVERE ELECTRICAL SUPPLY

* L'OPÉRATION SERA IMMÉDIATEMENT RELUTIVE ET CRÉATRICE DE VALEUR DÈS LA TROISIÈME ANNÉE

Texte original nGNE813P5n Pour plus de détails, cliquez sur RXL.PA

(Rédaction de Gdansk)

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