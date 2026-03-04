 Aller au contenu principal
Reworld Media : visioconférence dédiée aux actionnaires individuels et investisseurs
information fournie par Boursorama CP 04/03/2026 à 12:45

À l’occasion de la publication de ses résultats annuels 2025, le Groupe Reworld Media (ALREW) convie ses actionnaires, les investisseurs et individuels à une visioconférence présentée par Gautier Normand, Directeur général, et Anne-Cécile Balland, Directrice financière.
Jeudi 26 mars 2026 à 18h
À l’ordre du jour :
-Présentation de l’activité et des performances de l’exercice 2025
-Perspectives stratégiques et feuille de route du Groupe
-Session de questions-réponses en direct avec les dirigeants
