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Reworld Media : Un S1 résilient
information fournie par EuroLand Corporate 30/07/2026 à 08:31
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Publication du CA S1 2026


Unify Group, a publié hier soir son chiffre d’affaires du premier semestre 2026. Sur son périmètre consolidé, qui n’intègre que marginalement les acquisitions réalisées en juin, le groupe a généré un CA de 252,3 M€, en recul limité de -1,9% par rapport au S1 2025, qui s’établissait à 257,1 M€. Le groupe enregistre toutefois une croissance pro forma de +10%, calculée en intégrant sur l’ensemble du semestre les sociétés acquises en juin, au premier rang desquelles Ed’Learn, qui représente environ 90 M€ de chiffre d’affaires annuel.


La part de l’international poursuit par ailleurs sa progression et atteint 37% du CA consolidé, contre 36,1% au S1 2025.



Le BtoB marque le pas


Le pôle BtoB, qui représente près de 60% du CA consolidé, a généré 149,4 M€ de revenus, en léger recul de -1,3%. Le groupe attribue cette inflexion à deux facteurs présentés comme temporaires : 1/ la mise en place d’un nouveau dispositif de commercialisation chez Reworld Media Italia et 2/ la forte concentration des investissements publicitaires autour de la Coupe du monde de football en juin, au détriment des univers thématiques couverts par les marques du groupe.


Le digital demeure au cœur du modèle et représente 85% des revenus du pôle. Les activités sociales progressent de 10% et pèsent désormais 14% du CA digital, contre 12% un an auparavant.



Perspectives


Sur son périmètre historique, la publication confirme une amélioration graduelle de la trajectoire organique. Le recul du chiffre d’affaires se limite à -1,9%, contre -2,7% au S1 2025, grâce notamment à la stabilisation du BtoC. Le BtoB devra toutefois démontrer, au cours des prochains trimestres, que son ralentissement est effectivement temporaire et qu’il résulte essentiellement de facteurs commerciaux et calendaires ponctuels.


L’enjeu principal réside désormais dans le nouveau périmètre du groupe. L’intégration d’Ed’Learn et, sous réserve de finalisation, celle de SPAS Organisation ouvrent de nouveaux relais de croissance. Le développement des offres liées à l’intelligence artificielle générative et au GEO constitue, à plus long terme, une option supplémentaire de diversification.



Recommandation


Suite à cette publication, nous maintenons notre recommandation à Achat et notre objectif de cours à 5,6€.

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Copyright © 2026 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 30/07/2026 à 08:31:57.

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