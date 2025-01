Reworld Media : sortie du magazine "Icon" en Serbie

(AOF) - Reworld Media Italia annonce le lancement de « Icon » en Serbie. La sortie, prévue au printemps 2025, est le fruit de l'accord conclu avec NPB Publishing. Le nouveau magazine, qui portera à sept le nombre d'éditions d'ICON, sera le premier imprimé dans le segment de la mode et du lifestyle masculins en Serbie et s'adressera à tous les fans de mode, de beauté, d'art, de design, de cinéma, de musique, de sport, de voitures et de montres de luxe.

Fondé en 2012, Reworld Media a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 549 millions d'euros en 2023, est présent dans 14 pays et compte 1 388 collaborateurs.

