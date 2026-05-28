Reworld Media : Reworld prend le virage de l’IA

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Reworld Media a réuni ses investisseurs au sein de ses locaux pour une présentation centrée sur son positionnement face à l'IA générative. Le groupe a détaillé la position qu'il a construite comme source de référence des LLM en France, l'offre commerciale qui en découle et les perspectives d'extension à l'échelle européenne, notamment via Tradedoubler.

Un positionnement structurel sur les LLM

Reworld est le premier groupe média cité par les LLM en France, avec 16% des sources citées selon une étude Ahrefs/Brand Radar portant sur 9,6 millions de requêtes (février 2026). Cela représente 12 millions de crawls quotidiens d'agents IA sur les URLs du groupe.

Cette position repose sur deux éléments. D'abord, le volume et l'ancienneté de ses 80 marques thématiques sur des univers à forte intention d'achat : santé (Doctissimo, Top Santé), cuisine (Marmiton), automobile (Auto Plus, Les Numériques), féminin (aufeminin, Marie France, Grazia).

Ensuite, une optimisation des contenus vers les formats que les LLM privilégient : FAQ, tableaux comparatifs et listes structurées. Le groupe a par ailleurs choisi très tôt d'ouvrir ses contenus aux robots des opérateurs LLM, contrairement à la majorité des éditeurs.

Recommandation

À noter que pour le moment, les revenus liés à l’IA chez Reworld ne représentent qu’une part modeste des revenus que nous estimons entre 1 et 2 M€. Nous maintenons notre recommandation à Achat et notre objectif de cours à 5,6€.