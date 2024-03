Reworld Media : Résultats 2023 en ligne - Net rebond de la rentabilité au S2 / Opinion: Achat / Objectif: 8,17€ / Potentiel: +111,6%

Actualité : Résultats 2023

Après avoir annoncé un CA 2023 de 549,3 M€ en hausse de 8,6% (-1% à pc), Reworld publie les résultats suivants : l'EBITDA ressort à 59,3 M€ en baisse de -12,1% soit une marge de 10,8% (-2,5 points), l'EBIT à 58,1 M€ en repli de -10% et le RN à 26,9 M€ en recul de -39,7%.

Comme attendu, la rentabilité a nettement rebondi entre le S1 et le S2 avec une marge d'EBITDA au S2 de 13% vs au 8,4% au S1, parfaitement en ligne avec notre attente. Notons toutefois que le résultat net est inférieur à notre prévision (35,4 M€) compte tenu principalement d'un résultat financier de -9,5 M€ (vs -7,8 M€ estimé) et d'un résultat exceptionnel de -16,4 M€ (vs -10 M€ estimé) tenant compte de charges liées à l'intégration des acquisitions et visant à optimiser la base de coûts. Cette publication vient confirmer ce que nous attendions à savoir que la baisse des marges du pôle B2C est terminée et que celle du pôle B2B se rapprochent de leurs standards. En détails par activité :