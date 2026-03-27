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Reworld Media : Résilience démontrée
information fournie par EuroLand Corporate 27/03/2026 à 09:06

Publication des résultats 2025


Reworld Media a publié cette semaine ses résultats pour le compte de l’exercice 2025. Dans un environnement contraint, les revenus ont diminué très légèrement (-1,0%) à 529,3 M€ (dont 36,7% à l’international contre 34,7% en 2024). Le groupe a toutefois vu son EBITDA (hors AGA) progresser de +3,0% à 55,4 M€ et son EBIT (hors AGA et D&A goodwill) de +3,4% à 48,4 M€ (MOC 2025 : 9,1%). Le RNpg du groupe a toutefois reculé à 16,9 M€ traduisant une baisse de -27,5% YoY.


Perspectives


En termes de perspectives, le groupe a confirmé sa volonté d’accélérer sur les nouveaux relais de croissance digitaux, en particulier autour des environnements conversationnels. Dans un contexte de migration rapide des usages vers les plateformes sociales et les agents d’IA, Reworld Media a mis en avant son positionnement stratégique sur le référencement au sein des LLMs, avec une capacité déjà significative de distribution de ses contenus. Le groupe a ainsi indiqué générer environ 12 millions de crawls quotidiens par des agents d’intelligence artificielle, tout en figurant parmi les sources les plus citées en France, avec près de 10% des occurrences.



Cette dynamique s’inscrit dans un marché encore émergent mais en forte expansion, où l’IA tend à surpondérer les grandes marques média disposant de volumes de contenus et d’autorité éditoriale. Dans ce cadre, le groupe apparaît bien positionné pour capter de nouveaux budgets publicitaires liés à ces usages, en s’appuyant sur ses actifs propriétaires, son audience massive et son expertise dans le social et la performance. L’ensemble conforte ainsi un potentiel de croissance additionnel à moyen terme, encore peu monétisé à ce stade mais appelé à monter en puissance rapidement.


Concernant nos prévisions, nous attendons désormais un chiffre d’affaires 2026 de 535,5 M€ (contre 535,1 précédemment) reflétant un taux de croissance de +1,2% YoY. Au niveau de la rentabilité, nous baissons notre objectif d’EBITDA 2026e (hors AGA) à 56,6 M€ contre 60,3 M€ précédemment. Cela traduit une marge d’EBITDA 2026e de 10,6% (vs 11,3% pour notre dernière estimation), en ligne avec celle observée au terme de l’exercice 2025. En effet, nous ne voyons pas de catalyseurs à court terme permettant un redressement plus significatif des marges. Au niveau du bilan Reworld devrait continuer à se désendetter grâce à sa bonne génération de cash. Nous estimons ainsi la dette nette 2026e à 57,5 M€ (vs 81,0 M€ à fin 2025).


Recommandation


Suite à cette publication, nous réitérons notre recommandation à Achat et notre objectif de cours à 5,6€ sur le titre. Ce dernier fait ressortir un potentiel de hausse supérieur à +270%. Au cours actuel, la valeur se traite à 3,3x P/E 2026e (selon notre prévision de RN 2026e) contre une moyenne de 9,1x P/E 2026e pour ses comparables, soit une décote moyenne de près de -65%.

Valeurs associées

REWORLD MEDIA
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Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 27/03/2026 à 09:06:59.

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