Reworld Media : Rassurant sur le cash

Publication des résultats annuels 2024

Reworld Media a publié hier soir ses résultats pour le compte de l’exercice 2024. Toujours confrontée à un environnement macroéconomique incertain (consommation en berne et ralentissement des dépenses publicitaires chez certains annonceurs), la société enregistre un chiffre d’affaires 2024 de 534,7 M€ (vs prévision EuroLand : 543,0 M€) en baisse de -2,7% vs 2023. Coté rentabilité, l’EBITDA décline de -9,3% à 53,8 M€, traduisant une marge d’EBITDA de 10,1% (-70 bps vs 2023). Le RNpg 2024 s’établit quant à lui à 23,4 M€, en légère baisse (-3,4% vs 2023). Enfin, la génération de cash s’impose comme l’élément le plus positif de la publication avec un flux de trésorerie libre en hausse de presque +150% à 28,2 M€.

Perspectives

En 2025, les équipes de Reworld continuent de percevoir un environnement d’affaires incertain. Les dynamiques observables en 2024 devraient ainsi se poursuivre sur la première partie de l’exercice avec 1/ un déclin des volumes en BtoC en 2/ la plus forte résilience des offres à la perfromance (Tradedoubler) en BtoB. Nous pensons que le groupe devrait voir ses revenus de stabiliser en 2025. Nous attendons désormais un CA 2025e de 535 M€ (vs 550 M€ auparavant) et un EBITDA 2025e de 55,2 M€ (vs 65 M€) traduisant un taux de marge d’EBITDA de 10,3%, proche des niveaux de rentabilité observés en 2024 chez Reworld (10,1% du CA au S1).

Recommandation

Suite à cette publication, nous réitérons notre recommandation à Achat. Nous abaissons toutefois notre et notre objectif de cours à 5,6 € (vs 5,9€ auparavant) sur le titre, objectif qui fait ressortir un potentiel de hausse supérieur à +300%. Au cours actuel, la valeur se traite à 3,1x P/E 2025e (selon notre prévision de RN 2025e) contre une moyenne de 9,1x P/E 2025e pour ses comparables, soit une décote de près de 70%.