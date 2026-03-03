 Aller au contenu principal
Reworld Media participe à la 4ème édition du Retail Day organisée par Euroland Corporate, Bourse Direct et MeilleurTaux Placement
information fournie par Boursorama CP 03/03/2026 à 12:35

Reworld Media (FR0010820274 - ALREW), leader français du secteur média et digital, a le plaisir d’annoncer sa participation à la 4ème édition du Retail Day, organisée conjointement par EuroLand Corporate, Bourse Direct et MeilleurTaux Placement, mardi 7 avril 2026.

Au cours de cet événement, les dirigeants de six entreprises cotées seront interviewés et répondront aux questions posées par les investisseurs. Ils partageront leur vision, leur analyse du marché actuel, et leur stratégie de développement.

L’interview aura lieu autour du thème suivant : L’IA peut-elle devenir un accélérateur d’influence pour les médias ?

Valeurs associées

REWORLD MEDIA
1,5360 EUR Euronext Paris -4,60%

