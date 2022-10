Reworld Media: "Nouvelle acquisition en vue"

Petite acquisition à l’international



Après avoir entériné l’acquisition d’Unify il y a quelques jours, Reworld Media annonce être entré en négociations exclusives avec le Groupe Mandadori pour l’acquisition des marques Grazia et Icon dans le monde. L’offre d’achat inclut également les activités média des deux marques en Italie (print et digital). Nous accueillons la nouvelle positivement, ces acquisitions étant parfaitement cohérentes avec le positionnement et la stratégie de Reworld, notamment sur sa volonté d’internationalisation.





Recommandation



Notre opinion positive de la société est réitérée, au même titre que notre recommandation à l’Achat et notre objectif de cours de 9,8 €. La décote du titre par rapport à ses comparables, qui approche les 50%, nous apparait toujours, et de plus en plus, injustifiée.