Reworld Media intégre l’option de paiement en cryptomonnaie

(AOF) - Reworld Media annonce mettre à la disposition de ses clients une option de paiement en cryptomonnaie sur ses plateformes digitales. Ces derniers pourront prochainement effectuer le règlement de leurs achats de contenus et services médias en cryptomonnaie via la solution technologique Lyzi.Créée en 2022, cette fintech française experte du paiement en cryptomonnaie équipe aujourd’hui plus de 600 000 points de vente en France et diverses entreprises de service. Lyzi est notamment partenaire des grands magasins Printemps et de la plateforme mondiale Binance.

" Il est stratégique pour nos médias d'intégrer une solution de paiement en cryptomonnaie ; avec ce développement, Reworld Media est parfaitement dans son rôle d'accompagnement des consommateurs dans la digitalisation de leurs usages et modes de consommation. Le groupe prend part à la montée en puissance des paiements via la blockchain, l'innovation et les technologies restent plus que au coeur de son modèle", souligne Germain Perinet, Directeur des activités BtoC de Reworld Media.

