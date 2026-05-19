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Reworld Media et Stamp nouent un partenariat data stratégique pour accélérer les activations data-driven en CTV
information fournie par Boursorama CP 19/05/2026 à 08:58

Reworld Media annonce un partenariat stratégique avec Stamp, plateforme spécialisée dans l'analyse et l'activation des données marketing (Streamlined Television Ad Management Platform), afin d'intégrer ses données propriétaires au cœur des dispositifs d'activation en télévision connectée (CTV), avec un objectif clair : renforcer la précision du ciblage et la mesure de la performance dans un environnement devenu clé pour les marques.

La CTV, nouveau standard d'activation piloté par la data

La montée en puissance de la CTV transforme en profondeur les stratégies média. À mi-chemin entre la puissance de la télévision et la précision du digital, elle ouvre la voie à des activations plus ciblées, mais aussi plus complexes à orchestrer.
Dans un écosystème fragmenté, marqué par la multiplication des écrans, des environnements (BVOD, AVOD) et des identifiants, l'enjeu n'est plus uniquement d'adresser des audiences, mais de reconstruire une lecture cohérente des parcours utilisateurs.
C'est dans cette logique que la data prend un rôle central : elle permet non seulement d'affiner les ciblages, mais surtout d'assurer une continuité entre les expositions CTV et les comportements digitaux, en reconnectant les signaux entre les différents devices.

Le déploiement de cette infrastructure permet ainsi de FORMALISER, SECURISER ET INDUSTRIALISER les collaborations data avec les annonceurs et partenaires, dans un cadre gouverné, conforme au RGPD et sans exposition de données brutes.

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