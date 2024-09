Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Reworld Media: en chute après ses semestriels information fournie par Cercle Finance • 26/09/2024 à 11:02









(CercleFinance.com) - Reworld Media dévisse de 17% après la publication d'un résultat net part du groupe de 5,6 millions d'euros au titre des six premiers mois de 2024, pratiquement divisé par deux par rapport aux 10,9 millions engrangés un an auparavant.



Son EBITDA a progressé de 1,5% à 22,8 millions, soit une marge en légère hausse de 0,2 point à 8,6% pour un chiffre d'affaires stable (-0,9%) à 264,1 millions, une croissance de 4,3% du pôle BtoB ayant en grande partie compensé un recul de 6,9% du pôle BtoC.



Il pointe un contexte 'marqué par des incertitudes macroéconomiques et soutenu par une dynamique positive sur le marché de la communication, portée par les grands rendez-vous sportifs (JO Paris 2024, Euro 2024), peu favorable aux médias thématiques'.





Valeurs associées REWORLD MEDIA 2,11 EUR Euronext Paris -16,47%